Göbek yağlarından kurtulmak: Düz bir karın istiyorsanız bu 7 yöntemi deneyebilirsiniz!
Göbek bölgesindeki yağlar, hem estetik açıdan hem de sağlık açısından birçok kişi için büyük bir sorun teşkil ediyor. Özellikle karın yağlarının inatçı oluşu ve zor yok olması, pek çok insanı bu alanda etkili yöntemler aramaya itiyor. Peki, göbek yağlarından kurtulmak mümkün mü, neler yapılabilir? İşte, göbek yağlarını eritmek ve daha fit bir görünüme kavuşmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
Göbek yağı, karın veya iç organ yağı olarak da bilinir, gövdenizin ortasında bulunur ve bağırsaklarla pankreas gibi iç organları çevreler. Göbek yağının oluşumunda; hareketsiz yaşam tarzı, yaşlanma, yüksek kalorili diyetler, genetik ve stres gibi faktörler etkilidir. Ancak göbek yağını hızlı bir şekilde yakmanın bir yolu yoktur. Sağlıklı beslenmeyi bir dizi egzersizle birleştirmek, zamanla göbek yağını kaybetmenize yardımcı olabilir. Haberimizde göbek yağından kurtulmaya yarayabilecek yöntemleri derledik. İşte, detaylar...
1. DAHA FAZLA GÜÇ ANTRENMANI EKLEMEK
Güç antrenmanı kas kütlesini artırabilir ve potansiyel olarak daha fazla kalori yakmanızı sağlayabilir. Spor Hekimliği dergisinde 2022 yılında yayınlanan araştırmaya göre vücut yağ kütlesi, vücut yağ yüzdesi ve iç organlara ait yağda azalma olduğu bulundu. Bu yüzden çoğu yetişkin en az 2 gün güç antrenmanı yapmayı hedefleyebilir.
2. DAHA FAZLA BİTKİ BAZLI GIDA TÜKETMEK
Rafine şeker içeren bazı yiyecekler, iltihabı teşvik edebilir. Ancak meyve, sebze ve tam tahıllar gibi seçeneklerin yer aldığı bitki bazlı diyetler göbek yağlarının yakılmasına yardımcı olabilir. Bu diyetler, polifenol adı verilen iltihap önleyici özelliklere sahip antioksidanlar içerir.
Ayrıca BMC Tıp dergisinde 2022'de yayınlanan araştırmada Akdeniz diyeti uygulayan kişilerin, daha fazla kilo kaybı yaşadığını ve bel çevresinin azaldığını bulundu.
3. TÜM YAĞLARI ÖLÇÜLÜ TÜKETMEK
Yağlar enerji açısından verimlidir, vücuda karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla enerji sağlarlar. Ancak, herhangi bir yağ türünü aşırı tüketmek kalori alımınızı artırır. Artan kalori alımı, vücudun daha sonra enerji olarak kullanmak üzere fazla yağı depolamasından dolayı kilo alımına yol açabilir, bu nedenle yağları günlük kalori alımınızın yüzde 28'inden daha az yapmanız iyi olabilir.
4. STRESİ AZALTMAK
Stres yaşamak, karnınızın çevresinde kilo almanıza yol açabilir. Stres hormonu kortizol vücudunuzun tutunduğu yağ miktarını artırabilir ve yağ hücrelerinizi büyütebilir. Bu yüzden stresi azaltan aktiviteler bulabilirsiniz, örneğin meditasyon yapmak, egzersiz yapmak, başkalarıyla bağlantı kurmak ve müzik dinlemek iyi gelebilir.
5. YETERİNCE UYUMAK
Uyku eksikliği yani ihtiyacınız olan uykuyu alamamak, sağlığınızın farklı yönlerini etkiler. BMJ Açık Spor ve Egzersiz Tıbbı dergisinde 2018'te yayınlanan araştırmada düzenli olarak gecede yedi saatten az uyuyan kişilerin, daha fazla uyuyanlara göre obezite geliştirme riski daha yüksektir. Herkesin uyku ihtiyacı farklıdır, ancak yetişkinler genellikle her gece en az yedi saat uykuya ihtiyaç duyarlar.
6. ALKOL ALIMINI SINIRLAMAK
Çok fazla alkol içmek göbek yağının artmasına katkıda bulunabilir. Diyabet Araştırması ve Klinik Uygulama dergisinde 2023’te yayınlanan çalışmadaki araştırmacılar, alkol tüketimi ile tip 1 diyabet teşhisi konulan katılımcılar arasında vücut yağının nerede dağıldığı arasındaki bağlantıyı araştırdı.
Araştırma sonucunda daha yüksek alkol tüketim seviyeleri olan katılımcılarda daha yüksek viseral yağ ile bağlantılı olduğu bulundu, yani alkol alımını azaltmak iyi olabilir.
7. ANTRENMAN YOĞUNLUKLARI ARASINDA GEÇİŞ YAPMAK
Spor Hekimliği dergisinde 2018’te yayınlanan araştırmada yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın (HIIT) vücut kompozisyonunu iyileştirme üzerindeki etkisini inceledi ve HIIT'in, toplam karın ile iç organ yağ kütlesini önemli ölçüde azalttığı bulundu.
Ancak tüm antrenmanların bu yoğunlukta olması gerekmiyor. Yani düşük yoğunluklu egzersizlerle birleştirmek göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzdaki tüm karbonhidratları enerji için kullandıktan sonra, düşük yoğunluklu egzersizler enerji kaynağı olarak yağ yakmaya başlayacaktır.
Kaynak: Sports Medicine, Medline Plus, Health, Diabetes Research and Clinical Practice, BMC Medicine, BMJ Open Sport & Exercise Medicine