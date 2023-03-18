DHA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 10- 16 Mart tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-16 Mart'ta; 2 bin 227 düzensiz göçmen yakalandı. 1773 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 22 bin 269 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 16 bin 359 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerine yer verildi.