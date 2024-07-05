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        Haberler Gündem Güvenlik Göç İdaresi'nden "Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı" iddialarına dair açıklama

        Göç İdaresi'nden "Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı" iddialarına dair açıklama

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 01:11 Güncelleme: 05.07.2024 - 01:13
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        "Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı" iddialarına dair açıklama
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        Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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