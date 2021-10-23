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İran'dan flaş Afgan göçü açıklaması!

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkesine göç etmek isteyen Afganlara, "İran'a gelmemeleri" çağrısında bulunarak ihtiyaçlarını bulundukları noktalarda temin edeceklerini söyledi. Ancak bunu nasıl yapmayı planladıklarına dair bilgi vermedi

GÖÇ! Son dakika: İran'dan flaş Afgan göçü açıklaması! - Haberler
İran'dan flaş Afgan göçü açıklaması!
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AA

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya, Afganistan'daki gelişmelerden kaynaklı yaşanan göçe ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İHTİYAÇLARINI KENDİ SINIRLARINDA GİDERECEĞİZ"

AA'da yer alan habere göre İran'a gelmek isteyen Afganlardan kendi ülkelerinde kalmalarını isteyen Vahidi, "Sürekli olarak Afganistan halkından sınırlarımıza doğru gelmemelerini istiyoruz. Bir ihtiyaçları varsa bunu başka yollarla Afganistan'ın içinde temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖÇ KONUSUNDA İKNA OLMADIKLARINI SÖYLEDİ

Afgan göçmenlere yardım etmek için çaba gösterdiklerini ancak sınırlamalar nedeniyle İran sınırına hareket etmemeleri noktasında ikna olmalarını istediklerini söyleyen Vahidi, söz konusu yardımları nasıl ulaştırmayı planladıklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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