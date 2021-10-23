Demircan, Efteni Kuş Cenneti'nin yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkilere ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Doğal yapıyı bozmadan bir proje yapılıyor. Aynı zamanda 14 balık türünün yaşadığı ve bunun yanında kuş türü bakımından da 96 familyanın yetiştiği bir kuş cenneti. Önümüzdeki sene büyük bir göl havzası meydana gelecek" diye konuştu.