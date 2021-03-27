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Göçmen leylekler Amanos Dağları'nın eteklerinde görsel şölen sundu

Baharın müjdecisi leylekler, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağları'nın eteklerinde mola verdi

Göçmen leylekler Amanos Dağları'nın eteklerinde görsel şölen sundu
AA

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine, kuşların çoğunun yılda iki defa göç ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre leyleklerin kışı geçirecek yer bulmak için göç ettiklerini ve böylece üremelerini sağladıklarını anlatan Öğünç, leyleklerin üremek için Avrupa'yı, kışlamak için Afrika'yı tercih ettiği kaydetti.

Leyleklerin süzülen kuş türlerinden birisi olduğunu ve geçiş güzergahları arasında Hatay'ın bulunduğunu ifade eden Öğünç, Hassa'ya uğrayan leyleklerin göç yolunda olduklarını bildirdi.

Dağın eteklerindeki bir tarlaya konarak güzel görüntü oluşturan leylekler, vatandaşların ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

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