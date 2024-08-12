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        Haberler Gündem 3. Sayfa Göçük altında kalan mühendise acı veda | Son dakika haberleri

        Tuzla'da göçük altında kalan Çevre mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tuzla'da bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) son yolculuğuna uğurlandı. Öcalan'ın cenazesi Kartal Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:38
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        Göçük altında kalan mühendise acı veda
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        Tuzla, Tepeören Mahallesi, Akbaşak Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, işçi Salih İğne ile Çevre mühendisi Cengiz Öcalan göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.

        Cengiz Öcalan (46) için Kartal Mevlana Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcalan’ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Baba Recep Öcalan oğlu Cengiz Öcalan'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Öcalan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz Öcalan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi.

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        "NEDEN 7 METRELİK KAZIDA HİÇBİR ÖNLEM YOK"

        Cengiz Öcalan’ın ağabeyi İzzet Öcalan, "7 metrelik bir derinlik. Sağ tarafta bir istinat duvarı var, 2-3 metre yapılmış. Kanal derinliği 7 metre olduğu için, kırıcı da orada çalışınca tahminime göre, muhtemelen oradaki titreşimle istinat duvarının altındaki malzeme oynuyor, onlar da içinde kalıyor. İçinde kaldıktan sonra zaten kurtuluşları yok. Daha önce bu tür kazalar yaşadığımız ve duyduğumuz için bacakları bile kalsa, baskıdan dolayı insanın iç organları parçalanıyor. Hiçbir şekilde yaşama şansı yoktu. Ben duyunca anladım. Neden girildi girilmemesi gereken bir yere ? O kazı orada neden var ? Neden 7 metrelik bir kazıda hiçbir önlem yok ? Bunu soruşturan savcılar inşallah bulacaklar. 3 çocuğu vardı. Bildiğim tek şey orada 7 metrelik bir yer varsa hiçbir şekilde kimsenin girmemesi gerek. İş güvenliği uzmanı da yok.Kendisi daha önce eğitim almıştı çevre mühendisi olduğu için. Bu işleri bilen biri. Pazar günü gitmiş herhalde işçi de yoktu önlem de yoktu mecbur kalmış girmiştir " şeklinde konuştu.

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