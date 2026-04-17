Göçük altında kaldı, acı haber geldi!

Gaziantep’te kanalizasyon hattında çalışırken yaşanan göçük sırasında toprak altında kalarak ağır yaralanan işçi, olaydan bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre olay, 11 Nisan 2026 günü Şahinbey ilçesi kırsal Burç Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması ve göçük meydana geldi.

Göçük sırasında işçilerden Necmettin Doğan (52) toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye kim sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak alınan ağır yaralı olarak çıkarılan işçi Necmettin Doğan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede olaydan bir hafta sonra 16 Nisan günü hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.