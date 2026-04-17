Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Göçük altında kaldı, acı haber geldi! | Son dakika haberleri

        Göçük altında kaldı, acı haber geldi!

        Gaziantep'te kanalizasyon hattındaki göçük sırasında toprak altında kalarak ağır yaralanan işçi, olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçük faciasında acı haber!

        Gaziantep’te kanalizasyon hattında çalışırken yaşanan göçük sırasında toprak altında kalarak ağır yaralanan işçi, olaydan bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti

        İHA'nın haberine göre olay, 11 Nisan 2026 günü Şahinbey ilçesi kırsal Burç Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması ve göçük meydana geldi.

        Göçük sırasında işçilerden Necmettin Doğan (52) toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye kim sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak alınan ağır yaralı olarak çıkarılan işçi Necmettin Doğan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede olaydan bir hafta sonra 16 Nisan günü hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Lübnan-İsrail arasında 10 günlük ateşkes. Habertürk İran'ın kalbi Tahran'da. İran ABD ile masaya oturacak mı? İranlılar ateşkese ne diyor? Şüpheliler ifadelerinde ne dedi? Taksi sorununa çare yeni model mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
