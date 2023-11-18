Haberler Yaşam Gök gürültüsü neden şiddetli bir sese sahiptir ve neden bazen bu sesi gecikmeli duyarız?

Gök gürültüsü neden şiddetli bir sese sahiptir ve neden bazen bu sesi gecikmeli duyarız? Şimşek ve gök gürültüsü; kesinlikle harika doğa olaylarıdır. Bulutlardaki statik elektrik şimşeğin oluşmasını sağlarken, şimşekle birlikte ortaya çıkan şok dalgası gök gürültüsünü meydana getirir. Habertürk Giriş: 18.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:02 facebook

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Yağmurlu bir günde şiddetli bir gök gürültüsü duymak oldukça beklendik bir durum olsa da aynı zamanda mistik bir yönü de vardır. Gök gürültüsü, sanki havada bir bomba patlıyormuş gibi bir anda şiddetiyle insana çarpar. Peki, bu neden olur?

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Bulutlar dışarıdan bir pamuk şekeri andırsa da aslında artı ve eksi elektrik yüküne sahiptir ve bulut, bir elektrik boşalması yaşadığında ortaya şimşek denilen çizgili ve ışıklı bir doğa olayı çıkar.