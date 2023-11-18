Gök gürültüsü neden şiddetli bir sese sahiptir ve neden bazen bu sesi gecikmeli duyarız?
Şimşek ve gök gürültüsü; kesinlikle harika doğa olaylarıdır. Bulutlardaki statik elektrik şimşeğin oluşmasını sağlarken, şimşekle birlikte ortaya çıkan şok dalgası gök gürültüsünü meydana getirir.
Yağmurlu bir günde şiddetli bir gök gürültüsü duymak oldukça beklendik bir durum olsa da aynı zamanda mistik bir yönü de vardır. Gök gürültüsü, sanki havada bir bomba patlıyormuş gibi bir anda şiddetiyle insana çarpar. Peki, bu neden olur?
Bulutlar dışarıdan bir pamuk şekeri andırsa da aslında artı ve eksi elektrik yüküne sahiptir ve bulut, bir elektrik boşalması yaşadığında ortaya şimşek denilen çizgili ve ışıklı bir doğa olayı çıkar.
Şimşek çakması etrafındaki havayı o kadar hızlı ısıtır ki havada bir şok dalgası oluşturur. Bu şok dalgası duyduğunuz gök gürültüsüdür. Peki neden bu kadar gürültülüler? Çünkü yere akan elektrik enerjisi miktarı çok fazladır.
Duyduğunuz ses ne kadar yüksek ise yıldırıma o kadar yakınsınız demektir. Işık havada sesten çok daha hızlı yayılır. Bu nedenle bazen önce şimşek çakmasını görürsünüz, birkaç saniye sonra da gök gürültüsünü duyarsınız. Eğer şimşeği görür ve gök gürültüsünü hemen duyarsanız, o zaman şimşeğin çakacağı yere çok yakınsınız demektir.
Yıldırım olmaksızın gök gürültüsünün ortaya çıkması mümkün değildir. Ancak yıldırımların oluşması için her zaman fırtına bulutlarına ihtiyaç yoktur. Yıldırımlar volkanik patlamalar ve büyük orman yangınları sırasında da gözlenebilir.
Kaynak: National Oceanic and Atmospheric Administration, Tubitak