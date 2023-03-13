Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu

Muhabirler Gökçe Bahadır'a yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunmasını hatırlattı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" soruları üzerine, "Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım" şeklinde açıklamada bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2022'de müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyâevine giren Gökçe Bahadır, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor kombini ve doğal haliyle objektiflere yansıyan Bahadır, "Makyajsız olmayı seviyorum, şanslıyım ki şu anki dizi projemde de bu böyle" dedi.
  • Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu - Magazin haberleri

    "ROLÜN BENİ ZORLAMASINI İSTİYORUM"

    Oyunculuk üzerine gazetecilerin sorularına cevap veren Gökçe Bahadır, "Yer alacağım projelerde rolün beni zorlamasını istiyorum. Beni zorlayarak bir adım öteye götürmesini ve o projenin bana bir şeyler katmasını önemli buluyorum. Rol anlamında, 'Daha farklı nasıl bir rolde oynayarak güzel bir deneyim kazanırım?' düşüncesindeyim hep" ifadelerini kullandı.
  • Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu - Magazin haberleri

    "ÇOK HASSAS BİR KONU"

    Ünlü oyuncuya, yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması hatırlatıldı.

    Bahadır, basın mensuplarının, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" soruları üzerine, "Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım. Orada hala birçok ihtiyaç söz konusu... Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Oradaki süreç kolay kolay bitmeyecek. Herkes gücünün yettiğince yardımlara devam etmeli. Kafamda güzel işler var bu anlamda" açıklamasında bulundu.
  • Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu - Magazin haberleri

    "ÇÖZÜM SU VE DÜDÜK DEĞİL"

    Gökçe Bahadır, gazetecilerin, "Deprem sonrası ne gibi önlemler aldınız?" sorusuna ise, "Tek gündemimiz bu malum ama çözüm su ve düdük değil. Böyle olmadığı düşüncesindeyim. Taşınmak istiyorsun; kiraların pahalılığıyla karşılaşıyorsun. Psikoloji desen herkes kötü durumda... Hepimizin keyfi kaçmış durumda. Umarım daha güzel şeyler konuşacağımız günler bizimle olur" şeklinde cevap verdi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.