Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu

"ÇOK HASSAS BİR KONU"



Ünlü oyuncuya, yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması hatırlatıldı.



Bahadır, basın mensuplarının, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" soruları üzerine, "Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım. Orada hala birçok ihtiyaç söz konusu... Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Oradaki süreç kolay kolay bitmeyecek. Herkes gücünün yettiğince yardımlara devam etmeli. Kafamda güzel işler var bu anlamda" açıklamasında bulundu.