25 Şubat 2022’de Çeşme’de dünyaevine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü çift, Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı. Ersoy, bu fotoğraflara; "Yazacak bir şey, söyleyecek bir söz bulamadım. Şener ağabey... Biz ve tüm dünya" notunu düşerek takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.