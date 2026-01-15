Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Şener Şen ile buluştu- Magazin haberleri

        Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Şener Şen ile buluştu

        Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, usta oyuncu Şener Şen ile bir araya geldikleri anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 23:28 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şener Şen ile bir araya geldiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        25 Şubat 2022’de Çeşme’de dünyaevine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla gündeme geldi.

        Ünlü çift, Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı. Ersoy, bu fotoğraflara; "Yazacak bir şey, söyleyecek bir söz bulamadım. Şener ağabey... Biz ve tüm dünya" notunu düşerek takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi sokakta tartıştığı dayısını silahla yaraladı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, sokakta tartıştığı dayısını tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Gülbahçesi Mahallesinde A.B. ile dayısı A.T. arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. (AA)

        #Gökçe Bahadır
        #Emir Ersoy
        #Şener Şen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı