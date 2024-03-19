Gökçe Bahadır'ın ev kirası dudak uçuklattı! Ünlü isimler bu evlerde yaşıyor

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile yaşayacağı evlerinin kirası iddiaya göre 270 bin lira. Magazin sayfalarını süsleyen isimlerden bazıları yüzlerce metrekare büyüklükteki evleri satın alıyor, bazıları ise kutu gibi bir evde yaşıyor. İşte ünlü isimlerin kaldıkları evlerden kareler…

Gökçe Bahadır'ın evinde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturduğu söyleniyor.