Gökçe Bahadır'ın ev kirası dudak uçuklattı! Ünlü isimler bu evlerde yaşıyor
Hayat Bilgisi'nde Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Şimdilerde Ömer dizisinde Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır yeni eviyle gündemde. Ünlü oyuncunun eşi Emir Ersoy ile beraber yaşadığı evinin kira ücreti dikkat çekiyor. Lüks bir daire kiralayan Gökçe Bahadır bu daire için bakın ne kadar ödeyecek…
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile yaşayacağı evlerinin kirası iddiaya göre 270 bin lira. Magazin sayfalarını süsleyen isimlerden bazıları yüzlerce metrekare büyüklükteki evleri satın alıyor, bazıları ise kutu gibi bir evde yaşıyor. İşte ünlü isimlerin kaldıkları evlerden kareler…
Gökçe Bahadır'ın evinde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturduğu söyleniyor.
YERLİ VE YABANCI ÜNLÜLERİN EVLERİ
GÖKÇE BAHADIR'IN EVİ
HANDE ERÇEL EVİ
BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN'İN EVİ
İDO-YASEMİN TATLISES EVİ
BERGÜZAR KOREL- HALİT ERGENÇ EVİ
Forbes dergisi, CEO'lar ve milyarderler tarafından yakın zamanda satışa çıkarılan evleri paylaştı
Eski Warner Bros. eş CEO'su Bob Daly'nin Calabasas'taki evinin içi.
Russ Weiner'ın Park City'de 30 milyon dolara satıştaki evlerinden birinin mutfağı.
Eski Norwegian Cruise Line CEO'su Frank Del Rio, Florida Vero Beach'teki evini 15,9 milyon dolara listeledi.