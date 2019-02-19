Gökçe Kırgız: Reynmen'in izlenme sayısı gerçek değil!

Giriş: 19.02.2019 - 14:37 | Güncelleme:  

Şarkıcı Gökçe Kırgız, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Kırgız, "Derdim Olsun" şarkısı 119 milyon izlenen "Reynmen" lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş'ın izlenme sayısına inanmadığını ifade etti. Gökçe Kırgız'ın katıldığı programı izleyen Reynmen ise hakkındaki iddialara jet hızında yanıt verdi. Reynmen, Kırgız'ın konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "İnandık, inandık!" dedi

  • 1Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    Şarkıcı Gökçe Kırgız, 2. Sayfa programına konuk oldu. Kırgız, "Derdim Olsun" şarkısı 119 milyon izlenen "Reynmen" lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş'ın izlenme sayısına inanmadığını ifade etti.

  • 2Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    "ONUN ARKASINDA AJANSLAR VAR"

    Kırgız, "Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına asla inanmıyorum. Şarkı güzel, kötü değil ama kimse bana '5 günde 50 milyon oldu' demesin. Tarkan da olsa bu izlenme rakamları mümkün değil. Onun arkasında ajanslar var. İşi bilen biri olarak ben yemiyorum. Ben hatalıysam özür dileyeceğim" ifadelerini kullandı. 

  • 3Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    "İNANDIK, İNANDIK!"

    Gökçe Kırgız'ın katıldığı programı izleyen Reynmen ise hakkındaki iddialara jet hızında yanıt verdi. Reynmen, Kırgız'ın konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "İnandık, inandık!" dedi.

  • 4Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarıyla adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir rekorun altına imzasını atmıştı. Aktaş, YouTube'a yüklediği 'Derdim Olsun' şarkısıyla rekor kırmıştı. Bugüne kadar Aleyna Tilki’nin elinde bulunan ‘ilk gün izlenme rakamı’ rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen’in olmuştu. 

  • 5Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    "TÜM MÜZİK CAMİASINDAN ÖZÜR DİLERİM"

    'Reynmen', 18 günde 100 milyon izlenme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Tüm müzik camiasından 100 milyon izlendiğim için özür dilerim. Hem de 18 günde. Şarkıyı sileyim mi?" demişti.

  • 6Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    CEM YILMAZ İLE AKRABA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Aktaş'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. Yusuf Aktaş ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz'ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı. Hasibe Yılmaz Aktaş, Cem Yılmaz'ın dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, "16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim" demişti.

  • 7Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    "HAMALLIK, TEZGAHTARLIK YAPTIM"

    Geçtiğimiz günlerde Selim Akar’ın 'Selim Akar Sorarasa' adlı YouTube programına konuk olan Yusuf Aktaş, "Bu işe başlamadan önce babam manav olduğu için hamallık, kabzımallık, markette reyoncu oldum, pazarda tezgahtarlık yaptım. Sosyal medyadan ilginç teklifler alıyorum ama evli kadınların bana özel mesajlar atıyor olmasını doğru bulmuyorum. Bana bu şekilde yaklaşıyor olmaları beni rahatsız ediyor. Empati yaptığımda kendimi kötü hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

  • 8Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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    Öte yandan, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ın 'Derdim Olsun' şarkısı 119 milyon tıklanma aldı.

  • 9Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 10Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 11Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 12Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 13Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 14Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 15Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 16Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 17Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 18Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 19Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 20Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 21Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 22Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 23Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 24Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 25Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 26Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 27Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 28Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 29Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 30Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 31Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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  • 32Gökçe Kırgız: Reynmen'in (Yusuf Aktaş) izlenme sayısı gerçek değil!
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