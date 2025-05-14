Gökhan Güney'den açıklama

Gökhan Güney, bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Güney, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Hasta yatağından bir açıklama yapan müzisyen; "Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.