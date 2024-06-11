Gökhan İnler'in yeni görevi belli oldu!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; yeniden yapılanmaya giden Udinese, gelecek sezon planlarına Gökhan İnler'i de dahil etti.

Teknik direktör Fabio Cannavaro ile yollarını ayıracak olan İtalyan ekibi, Legia Varşova'dan ayrılan Kosta Runjaic'i takımın başına getirecek. Udinese'nin sahibi Giampaolo Pozzo'nun yönetimindeki Watford'un şu anki sportif direktörü olan Gianluca Nani'nin de transferden sorumlu olacağı belirtilirken, Gökhan İnler'in sportif direktör olarak yeni yapılanmada görev alacağı ifade edildi.

FC Zürich altyapısında yetişen İsviçre asıllı oyuncu, ilk yurtdışı deneyimini Udinese'de yaşamıştı. Napoli ve Leicester City formaları da giyen Gökhan İnler, Beşiktaş formasıyla adım attığı Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor formaları giydi.