        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gökhan Kağıtçıoğlu: Rakibimiz iyi savunma yaptı

        Gökhan Kağıtçıoğlu: Rakibimiz iyi savunma yaptı

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu, karşılaşmada rakiplerinin iyi savunma yaptığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:17 Güncelleme:
        "Rakibimiz iyi savunma yaptı"

        Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu, daha sonra da basın toplantısına geldi. Demirel, basın toplantısına başlayacağı sırada temsilci uyarısıyla odadan çıktı. Maç sonunda Volkan Demirel'in hakem Oğuzhan Çakır tarafından ihraç edildiği belirtildi ve toplantıya yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu katıldı.

        Bu tarz bir maçtan sonra konuşmanın zor olduğunu aktaran Kağıtçıoğlu, "İlk yarıda istediklerimizi yaptık ama duran toptan da gol yedik. Bir penaltıdan da yararlanamadık. İkinci yarı bazı dokunuşlar yaptık. Oyunun kontrolünü ele aldık. İçeride defalarca bir pozisyonu izledik. Herkes de bu pozisyonu konuşacak. Hakem, VAR'da belirli bir netlik olmadığı için pozisyonu vermediğini söyledi. Çok net bir golümüzün verilmediğini düşünüyoruz. Bu tarz pozisyonlardan sonra moraliniz bozuluyor. Elimizden geleni yaptık. Bu karar açıklanabilir değil. Akşam herkes o pozisyonu izleyecektir. Geride kalan maçları kazanıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        "RAKİBİMİZ İYİ SAVUNMA YAPTI"

        Maçta rakiplerine göre topa daha fazla sahip olduklarını aktaran Kağıtçıoğlu, "İlk yarı golü yedikten sonra oyun üstünlüğünü ele aldık. Yine de fazla bir şey üretemedik. Rakibimiz, iyi savunma yaptı. Metehan Mimaroğlu, bizim için çok değerli bir oyuncu. Kaçırdığı penaltıdan dolayı onu değerlendirmek istemiyorum. Geçen hafta penaltıdan attığı golle bize 3 puan kazandırdı. Şimdi de penaltı kaçırdı. Bunlar olabiliyor. Oyuna sonrasında devam etti. Belki gol atabilirdi. Hocamız doğru karar verdi. Sırf penaltı kaçırdığı için onu oyundan almak doğru değildi." şeklinde konuştu.

        Gençlerbirliği'nin ligde kalma mücadelesine değinen Kağıtçıoğlu, "Biz, bugün buradan galip ayrılmayı düşünüyorduk. Planımız Kasımpaşa maçına kadar bu işi bitirmekti. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından puanlar almamız lazım. Bu süreci bitirmek istiyorduk. Bugün maalesef bunu yapamadık." dedi.

        Gol yemelerine rağmen maçta iyi oynadıklarını dile getiren Kağıtçıoğlu, "İkinci golü yememek için yapmamız gerekenleri gerçekleştirdik. İkinci yarıda takım üretebileceğini üretti. Çizgiden çıkan top var. Ortada bize göre gol olan bir pozisyon var. Kalecileri Grbic de iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

        Volkan Demirel'in basın toplantısına katılamamasına değinen Kağıtçıoğlu, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu. Temsilci onu kaçırmış. Hakem Oğuzhan Çakır, maçtan sonra Volkan Demirel'i ihraç etmiş. Orada öyle bir sıkıntı olmuş." dedi.

