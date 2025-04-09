Gökhan Keser: Hayranımla evlenebilirim

Bir televizyon programına konuk olan oyuncu Gökhan Keser, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine, "Hayranınla evlenir misin?" sorusu yöneltilen Keser; "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.

"EVLİLİĞE UZAĞIM"

Gökhan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl ayrıldıklarını açıklayan oyuncu; "Denedik, olmadı. Önemli olan onun mutlu olması. Gönül bağımızı koparmamak için konuşarak ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı. Aynı dönemde evlilikle ilgili sorulara ise, "Evliliğe uzağım, henüz böyle bir hissiyat yaşamadım" demişti.

Fotoğraflar: Instagram