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        Haberler Magazin Gökhan Keser: Hayranımla evlenebilirim - Magazin haberleri

        Gökhan Keser: Hayranımla evlenebilirim

        Gökhan Keser, katıldığı bir televizyon programında, "Bir hayranınla evlenir misin?" sorusuna; "Neden olmasın? Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum" cevabını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:34
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        "Hayranımla evlenebilirim"
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        Bir televizyon programına konuk olan oyuncu Gökhan Keser, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine, "Hayranınla evlenir misin?" sorusu yöneltilen Keser; "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.

        "EVLİLİĞE UZAĞIM"

        Gökhan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl ayrıldıklarını açıklayan oyuncu; "Denedik, olmadı. Önemli olan onun mutlu olması. Gönül bağımızı koparmamak için konuşarak ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı. Aynı dönemde evlilikle ilgili sorulara ise, "Evliliğe uzağım, henüz böyle bir hissiyat yaşamadım" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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