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Gökhan Özoğuz, oğlu Ali'yi tıraş etti

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, oğlu Ali'yi tıraş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özoğuz, "İlk mohikan aşısı girişimi" ifadelerini kullandı

Gökhan Özoğuz, oğlu Ali'yi tıraş etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Instagram hesabından oğlu Ali ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Özoğuz, oğlunu tıraş ettiği anları yayınladı.

Gönderisinde, "İlk mohikan aşısı girişimi" ifadelerini kullanan şarkıcının çocuğu ile konuşmaları, sosyal medyada gündem oldu.

Özoğuz, bir ara saçının kesilmesini istemediğini söyleyen oğlunu, "Ama benimki gibi çok güzel olacak" diyerek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalarında başarısız olan şarkıcı, daha sonra "Beklenmedik bir direniş ve çöküş..." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Gökhan Özoğuz-Melis Ülken çiftinin, Leyla ve Ayşe adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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