Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın adı uzun süredir aşk iddialarıyla anılıyordu. Ancak, iddiaları her fırsatta yalanlayıp arkadaş olduklarını dile getirdiler. Özoğuz ile Abdullah, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı

Giriş: 25.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:50

