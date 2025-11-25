Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın adı uzun süredir aşk iddialarıyla anılıyordu. Ancak, iddiaları her fırsatta yalanlayıp arkadaş olduklarını dile getirdiler. Özoğuz ile Abdullah, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı
Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un adı, ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı.
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, aşk iddialarını hiçbir zaman doğrulamamıştı. Bu süreçte birlikte sosyal medyada paylaşımlarda Özoğuz ile Abdullah, her fırsatta arkadaş olduklarını dile getirdi.
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip çıkması, arkadaşlıklarının bittiği şeklinde yorumlandı.