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Gökhan Tepe, eşi Aylin Tepe'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Tepe, paylaşımına, "Nice güzel yaşlara can eşim... İyi ki varsın" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.