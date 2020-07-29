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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam eşi Buket Büyükdere ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Çift, bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

İkili, keyifli geçen yemek sonrası araçlarına geçerek, evlerinin yolunu tuttu.

"EVLENDİK"

Çift, mart ayında Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Muhabirlerin, "Buket Hanım soy isminizi aldı. Evlendiniz mi?" sorusuna Töre, "Geçtiğimiz ay evlendik. Artık evli bir çiftiz. Her şey yolunda ve çok mutluyuz'' yanıtını vermişti.