Gökhan Türkmen: Ben sadece eleştirimi yaptım

"Ben sadece eleştirimi yaptım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökhan Türkmen, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkmen'e genç popçu Aleyna Tilki'yi sahnesine çıkardığı için eleştirdiği Selda Bağcan'ın kendisine verdiği "Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" cevabı soruldu.

"SELDA BAĞCAN ALGISINA ÇOK TERS BİR TEPKİ"

38 yaşındaki şarkıcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ben onu bireysel olarak kendi kişisel hesabımdan kimseyi kırmadan, rencide etmeden yazdım. Çok büyütülecek bir durum yok aslında. Tabii ki de tepkiler olacağını düşünüyordum ama bunu bilerek yapmadım. Fazla söylenecek bir şey yok. Tuhaf bulduğum başka şeyleri de bundan sonra kendi kişisel, özel hesabımda kimseyi kırmadan ve saygısızlık yapmadan eleştirmeye devam edeceğim. Selda Bağcan'ın açıklamalarını da görmedim. Söylediyse de tabii ki kendi fikri. Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Ben o yaşlarda bir şeyler yaşasaydım belki ben farklı tepki verirdim. Ben onun öyle bir tepki verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu zamana kadar ki Selda Bağcan algısına çok ters bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana pek inandırıcı gelmedi bu açıklamalar çünkü birebir şahit olmadım. Bu yüzden de çok yorum yapamayacağım bununla ilgili. Ben sadece eleştirimi yaptım.

Öte yandan Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese.