'Virgül' adını verdiği maxi single çalışması ile müzik platformlarında ki yerini alan Türkmen, "İlk başta single çalışma olarak çıkardık, fakat son anda iki şarkı daha ekleyip maxi single halini aldı çalışmamız. Geri dönüşler ve aldığımız tepkiler şu anda çok olumlu." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Gökhan Türkmen, yoğun bir tempoda çalıştığını konserlerin ve sahne çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. Eşi Sinem Aksoy ile birlikte kısa bir alışveriş turu yapan başarılı şarkıcı, akşam yemeğini de eşiyle birlikte AVM'de yedi.