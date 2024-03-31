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        Gökhan Zan kaç oy aldı? Hatay'da son durum

        TİP'in, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği sonra da geri çektiği Gökhan Zan'ın aldığı oy ve Hatay'daki diğer adayların son durumu belli olmaya başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.03.2024 - 21:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:44
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        Gökhan Zan kaç oy aldı? Hatay'da son durum
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        Hatay'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.

        Şehirlerdeki ve ilçelerdeki genel sandık sonuçlarıyla birlikte bazı bağımsız adayların performansı da merak konusu.

        Türkiye İşçi Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği ve sonra adaylıktan çektiği ancak "adaylığının kararlılıkla sürdüğünü" açıklayan Gökhan Zan'ın da aldığı oylar belli olmaya başladı.

        SAAT 21.30 İTİBARIYLA AA VERİLERİNE GÖRE HATAY'DAKİ SON DURUM BÖYLE:

        Mehmet Öntürk - Ak Parti: 130.302 / %43,99

        Lütfü Savaş - CHP: 124.062 / %41.88

        Mehmet Katırcıoğlu - Bağımsız: 17.134 / %5.78

        Nuri Parlak - YRP: 5.820 / %1.96

        Nüsret Cömert - İYİP: 4.738 / %1.60

        Gökhan Zan - TİP: 4.147 / %1.40

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        NE OLMUŞTU?

        Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çekti.

        Açıklamada ayrıca Gökhan Zan'ın söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreç başlatacağını partiye ilettiği belirtildi.

        TİP'in açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

        "Ancak TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

        Adaylığının devam ettiğini ve çekilmediğini belirten Zan şunları söylemişti:

        "Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler. Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…"

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