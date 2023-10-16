Göksel, 'Başkası'nı ilk kez söyledi

Göksel, Volkswagen Arena Sahnesi'nde düzenlenen Oktoberfest'te sahne aldı.

Göksel, sözü ve müziği kendisine ait yeni teklisi 'Başkası'nı ilk kez sahnede canlı söyledi.

'Burda Kalayım' ile konser açılışını gerçekleştiren Göksel, ardından 'Sen Orda Yoksun', 'Aşkın Yalanmış', 'Sabır', 'Karar Verdim', 'Yalnız Kuş', 'Acıyor', 'Bi Seni Konuşurum', 'Depresyondayım' gibi parçalarını da seslendirdi.