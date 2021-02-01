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Göktan'dan 'Bugünlerde'

2000'li yılların 'Efsane', 'Mevsimler', 'Sen' gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Göktan, şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. Göktan, 'Bugünlerde' isimli yepyeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu

Göktan'dan 'Bugünlerde' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Projenin prodüktörlüğünün yanı sıra söz, beste, düzenleme çalışmalarına da imzasını atan şarkıcı Göktan, yine kendine özgü sesi ve tarzıyla 'Bugünlerde' şarkısında duygusal ve modern bir çalışma ortaya çıkarıyor. Çalışmanın fotoğrafları Adem Akçay imzası taşıyor.

En son yayınladığı 'Derinlerde' ve 'Soruyor Kalbim' çalışmalarının devamı olan 'Bugünlerde' şarkısını yayınlamanın heyecanını yaşayan sanatçı, dinleyicilerle yeniden buluştuğu bu üçüncü şarkısında sakin ve bir o kadar etkileyici bir yorum sunuyor.

Göktan'ın yeni şarkısı 'Bugünlerde', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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