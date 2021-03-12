Gökyüzünü izlerken düştüğünü gördü... 0:00 / 0:00

DHA

Muş´ta yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Namık Kandemir, gece saatlerinde evinin penceresinden gökyüzünü izlediği sırada, ateş parçasının karla kaplı araziye düştüğünü fark etti.

DHA'nın haberine göre tedirgin olan Kandemir, sık sık haberlerde izlediği göktaşı olaylarından birinin olabileceğini tahmin ederek, bir süre sonra araziye gidip, incelemelerde bulundu.

Arazinin bembeyaz kar örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kara saplı taş parçalarını toplayan Kandemir, alıp, evine götürdü.

Ağırlığı ve parlaklığı nedeniyle farklılık gösteren taşların incelenerek, göktaşı olup olmadığının belirlenmesini isteyen Namık Kandemir, "Akşam evde yatmıştım, saat 03.00- 04.00 gibi bir şeyler atıştırmak için uyandım. Daha sonra uyumak için odaya gittim. Camdan dışarı baktığım sırada yıldız kaydığını fark ettim. Yarım dakika sonra gökten bir ateş topu geldiğini fark ettim. Tedirgin oldum ama ne olduğunu da bilmiyordum. Maddi değerinin de olup, olmadığını bilmiyordum. 1- 2 gün sonra televizyondan, haberlerden duydum ve maddi değeri olduğunu görünce almak için araziye gittim. Ateş topunun düştüğü gün kar vardı yerde, taş parçaları kara saplanmıştı. Düşen taş parçaları kar üzerinde çukur oluşturmuştu. Taş parçalarını kara saplanmış olarak aldığım için göktaşı gerçekliğinden şüphem yok" diye konuştu.

Kandemir ayrıca taşların gerekli incelemelerden sonra göktaşı çıkması halinde taşı satıp, paranın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı düşündüğünü söyledi.