Gökyüzünde evlilik teklifi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Babadağ'dan farklı paraşütlerle atlayış yaptığı İngiliz kız arkadaşına Ölüdeniz manzarası eşliğinde iple sarkıttığı yüzükle unutulmaz bir evlilik teklifine imza attı.

AA'nın haberne göre ilçedeki bir eğlence merkezinde çalışan 30 yaşındaki Abdurrahman Taşkır, kız arkadaşı İngiliz Livia Stefania Balasa'ya yamaç paraşütü yaparken evlilik teklif etmeye karar verdi.

Bir yamaç paraşütü firmasıyla anlaşan Taşkır, kız arkadaşıyla Babadağ’daki bin 700 metre rakımda bulunan pistine çıktı. Taşkır, 29 Eylül'de yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile havalandı, Balasa da Bahadır Civan ile uçuş yaptı.

Civan, yolcusu Balasa'ya çekim yaptığı kameranın bataryasının bittiğini, Taşkır'ın olduğu paraşütten sarkıtılan ipi yakalamasını, içerisinde batarya olduğunu söyledi. Yakaladığı ipteki bağlı paketi açınca yüzüğü gören Balasa, gözyaşlarına hakim olamadı. Eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde gökyüzünde yapılan sürpriz evlilik teklifi, her iki pilot tarafından aksiyon kameralarınca kaydedildi.

"SIRA DIŞI BİR TEKLİF OLMASI İÇİN GÖKYÜZÜNÜ TERCİH ETTİM"

Taşkır, yaptığı açıklamada, iki yıl önce tanıştığı kız arkadaşıyla ilişkisinin ilerlediğini, evlilik teklifinde bulunmaya karar verdiğini söyledi. Daha önce hiç yamaç paraşütü yapmadığını anlatan Taşkır, şöyle konuştu:

"Yamaç paraşütü pilotu arkadaşlarla anlaşınca beni rahatlattılar. Bir hafta boyunca üzerine çalışma yaptık. İlk olarak pankart açmayı düşündük. Daha sonra yüzüğü iple indirmeye karar verdik. Hazırlıkları yapmıştık. Kız arkadaşımı çok seviyorum. Sıra dışı bir teklif olması için gökyüzünü tercih ettim. Korktuğumu bildiği için orada benim ona evlilik teklif edeceğim aklına bile gelmezdi. Gökyüzünde korku ve mutluluğu aynı anda yaşadım. Harika bir duyguydu."

İngiltere'ye dönen Balasa ise sürpriz olan evlilik teklifinin kendisini çok mutlu ettiği dile getirdi.

"BU GİBİ ÖZEL ETKİNLİKLER UNUTULMAZ BİR ANI OLARAK KALIYOR"

Yamaç paraşütü pilotu Bahadır Civan da Babadağ’ın dünyanın en iyi yamaç paraşütü noktalarından olduğunu, her yıl binlerce kişinin uçuş için geldiğini ifade etti.

Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşlarıyla eşsiz Ölüdeniz'in manzarasında farklı etkinlikler yaptıklarını aktaran Civan, şunları kaydetti:

"İnsanlar ilk uçuşlarında korkuyor ama uçuşun ardından korkulacak bir şey olmadığını görüyorlar. Bu gibi özel etkinlikler unutulmaz bir anı olarak kalıyor. Bir çiftin gökyüzünde mutlu anlarına şahitlik ettik. İpin ucundaki kutuda batarya yerine yüzük gören kız, çok mutlu oldu. Sevinçten ne yapacağını bilemedi."