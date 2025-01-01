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        Haberler Yaşam Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü

        Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü

        Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:12
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        Resmi tatil olan yeni yılın ilk gününde aileleriyle vakit geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti.

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        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaptı.

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        Göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafı çeken tatilciler, kar manzarasının tadını çıkarttı.

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        Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yaptı.

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        #Gölcük Tabiat Parkı
        #Bolu
        #haberler
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