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HaberlerBasketbol

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

NBA ekibi Golden State Warriors, all-star oyuncusu Klay Thompson’ın sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı

Klay Thompson

Warriors’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl haziran ayında Toronto Raptors ile oynanan NBA final serisinin 6. maçında sol diz ön çapraz bağları kopan Thompson’ın bu sezon sahalara dönmeyeceği duyuruldu.

Geçen sezon yapılan açıklamada, bu ayki all-star organizasyonunun ardından takıma dönebileceği ifade edilen Thompson’ın sahalara dönüşünün eylül ayını bulacağı belirtildi.

Kariyerine 2011’de Warriors’ta başlayan 30 yaşındaki şutör oyuncu Thompson, takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşadı ve 5 kez all-star seçildi.

Thompson, geçen yıl normal sezonda maç başına 21,5 sayı, 3,8 ribaunt, 2,4 asistle oynamıştı.

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