Üç ayda 3.8 milyar dolar zarar etti

HABERTURK.COM / Ajanslar

Goldman Sachs ilk kez Bitcoin teminatlı bir kredi kullandırdı. Bloomberg'in haberine göre banka nakdi kredi karşılığında ilk kez teminat olarak Bitcoin kabul etti.

Dijital varlık ekibi kuran ABD'li finans devi geçen ay ilk kez Galaxy Digital aracılığıyla tezgahüstü kripto para opsiyonu işlemi gerçekleştirdi.

MESAFELİ YAKLAŞIYORDU

Goldman Sachs 2020 yılında kripto paraların bir varlık sınıfı olmadığını belirtmiş ve böylece kripto paralara mesafeli yaklaşmıştı. Ancak son iki senede bankanın yaklaşımında 180 derecelik bir dönüş yaşandı.

Banka ilk olarak geçen yıl mayıs ayında kurumsal müşterilerine kripto para alım-satım imkanı sunan bir platformu hayata geçirerek kripto para piyasasına adım attı.