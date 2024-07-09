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        Haberler Gündem Güncel Gölette facia: 3 kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Gölette facia: 3 kişi boğuldu

        Gaziantep'te facia yaşandı. Serinlemek için gölete giren 2'si kardeş 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:52
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        Gölette facia: 3 kişi boğuldu
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        Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ülke genelinde boğulma vakaları da artıyor.

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında 19 yaşındaki Burhan Bilgin, 12 yaşındaki kardeşi Deniz Bilgin ve 25 yaşındaki İsmail Uygun, serinlemek için hayvanlar için oluşturulan gölete girdi.

        Bilgin kardeşler ve Uygun, bir süre sonra gözden kayboldu.

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        Gölette yapılan arama sonucunda 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

        Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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        #gölet
        #boğulma
        #gaziantep
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