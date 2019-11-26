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Gonca Vuslateri: Bu sefer hastalık beni yendi

Oyuncu Gonca Vuslateri, ağır grip nedeniyle hastanelik oldu. Vuslateri'nin sağlık durumu nedeniyle Fırat Tanış ile birlikte rol aldığı "Erkek Arkadaşım Bir Feminist" oyunu ertelendi. Gonca Vuslateri, haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri şu mesajı yayınladı:

"Güzel dostlar, biricikler ve şahane seyirciler... Rahatsızlandığım için seyahatimden acele dönüp hastaneye gelmeme rağmen maalesef bu sefer hastalık beni yendi ve serumlara düştüm. Bugün yarın oyunu başka tarihe erteledik. Aralık ayında uzun bir takvimimiz var. Bu iki oyunu da ekleyip zilleri takacağız çıkı çıkı yapacağız... Bu süreçte dünya güzeli feminist partnerim Fırat Tanış size emanet... Ben de azıcık dinlenip, sizlerin nazar duasına misafirperverlik yapmaya devam edeceğim... Yoğun tempo,hava değişikliği, gripler, soğuklar, ağrılar derken anlaşıldı ki sağlık her şeyden önemli hayatta “ bir dakika!” deyip kendine özen vereceksin... Arayan soran geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederim... Seyircimin bugün tutamadığım ellerini ertelenen tarihte öpmek, başımın üstüne koymak sözüyle..."

 

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