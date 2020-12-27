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Gönül Dağı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 10. bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 10. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Sevilen dizinin Taner ve Dilek'in aşkı annelerinin engeline takılır. Gönül Dağı 10. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 10. bölümde neler oldu?

Gönül Dağı dizisinin takipçileri 11. bölüm fragmanını merak ediyor. Her hafta cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi 10. bölümde neler oldu? Ciritçi Abdullah'ın Serdar'ı uzun bir yolculuğa çıkardığı Gönül Dağı dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?
Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...
Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 11. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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