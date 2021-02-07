Gönül Dağı 15. son bölümünde; Halime’nin Elif konusundaki baskısı, Taner’in fikrini değiştirmez. O, Dilek’i sevdiğini ve Elif’le bir yola girmeyeceğini açıkça belirtir. Tüm bunlardan bağımsız Elif ise Yaşar’la nişan yoluna girmiştir. Gönül Dağı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 15. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÖNÜL DAĞI 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Elif’in nişan organizasyonu işi Muammer’e gelir. Muammer, Taner ve amcaoğullarını yeniden toplar ve nişanı organize etmelerini ister. Taner ve amcaoğulları nişan için çalışmalara başlar ancak Yaşar’ın Elif’e layık biri olmaması Taner’i kara kara düşündürür. Nişan günü geldiğinde Taner’in üzerindeki baskı iyice artar.



Öte yandan Serdar ise babasının Dilek’e yaptığı tehdidi öğrenir ve Dilek’le konuşup onu ikna eder. Taner bir karar verme aşamasındayken Dilek, ona yetişebilecek midir? Dilek’in kendisinden ayrılma sebebini öğrenen Taner ne tepki verecektir?