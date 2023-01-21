Gönül Dağı Halime ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Halime'ye Şebnem Dilligil hayat veriyor. Gönül Dağı dizisinde Halime karakteri merak edildi. Bu akşam 83. Bölümü ile ekranlara gelecek olan yapımda Taner bu kez annesi için bir savaş vermek durumunda kalıyor. Başrolünde Berk Atan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde fragmanı gören izleyiciler 'Gönül Dağı Halime ölecek mi, öldü mü, hastalığı nedir?' sorularına yanıt aramaya başladı. Kritik bir ameliyata giren karakterle ilgili araştırmalar sürüyor. Sevilen oyuncular arasında yer alan Şebnem Dilligil, birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Şebnem Dilligil hakkında bilgiler...