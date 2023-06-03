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Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi? Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, diziden çıkıyor mu?

TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve bu yıl 3. sezonuyla ekranlara gelen dizisi Gönül Dağı, bu akşam 100. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen dizide bu akşam Selma Öğretmen'in akıbeti merak konusu olacak. Peki, Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi, diziden çıkıyor mu?

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  • Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi? Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, diziden çıkıyor mu?

    Ekranların fenomen haline gelen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nda heyecan fırtınası bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı'nda bu akşam, Selma Öğretmen'in geçirdiği kaza sonrası hayatta kalıp kalmayacağı merak konusu oldu...
  • Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi? Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, diziden çıkıyor mu?

    GÖNÜL DAĞI'NDA SELMA ÖĞRETMEN ÖLECEK Mİ?

    Sevilen dizi Gönül Dağı'nda Selma Öğretmen, bu akşam yayınlanacak 100. bölümde kaza geçirecek.

    Dizinin sevenler tarafından Taner ile oldukça yakıştırılan Selma Öğretmen'in ölmeyeceği ve diziye devam edeceği iddia edildi.
  • Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi? Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, diziden çıkıyor mu?

    GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır? Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır. Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. 
  • Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi? Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, diziden çıkıyor mu?

    Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Elif'in hastalığının sebebini öğrenen Kenan, zor zamanlar yaşar. Elif'in hastalığı nedir? Keriman ve Selami, programa çıkarlar. Keriman yeni bir iş hamlesi yapacağını açıklar. Keriman, Ferses Müzik için ne yapacaktır?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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