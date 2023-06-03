GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır? Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır. Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir.