Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gönül Yazar'dan açıklama: Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar - Magazin haberleri

        Gönül Yazar'dan açıklama

        'Taş Bebek' lakaplı müzisyen Gönül Yazar, sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        ABONE OL

        Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edildi. Sanatçı, söz konusu iddialar sonrasında açıklama yaptı.

        Gönül Yazar; "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" diyerek, söylentileri yalanlandı.

        88 yaşındaki sanatçı ayrıca; "Bugün hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam, yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Müzisyen aynı zamanda Instagram hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #GÖNÜL YAZAR
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak