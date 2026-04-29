        Gönüllüler Osmanlı motiflerini camilere işliyor | Son dakika haberleri

        Iğdır'da gönüllüler Osmanlı motiflerini camilere işliyor

        Osmanlı'dan günümüze uzanan estetik miras, Iğdır'da gönüllülerin özverili çalışmalarıyla camilerde motiflerle yeniden hayat buluyor. Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, iki yıldır yürüttükleri projeye ilişkin vatandaşlardan yoğun şekilde olumlu geri dönüş aldıklarını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerimizin camilerimizde çizimini, restoresini sağlıyoruz. Eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte bu projeyi devam ettiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 13:35 Güncelleme:
        Iğdır Gençlik Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Restore Edilmeyen Cami Kalmasın" projesi kapsamında, kentteki camilerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel motifler tekrar gün yüzüne çıkarılıyor.

        Yaklaşık 2 yıldır devam eden projede, gönüllü eğitmen ve öğretmenlerden oluşan ekipler, talep doğrultusunda camileri tek tek ziyaret ederek hem bakım hem de süsleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Özellikle Osmanlı dönemine özgü münhane, rumi ve palmet motifler titizlikle işlenerek cami duvarlarına yeniden kazandırılıyor.

        Yapılan işlemeler, camilerin iç mekanına estetik bir zenginlik katarken, geçmişin sanat anlayışını da bugüne taşıyor.

        Gönüllülerin özveriyle sürdürdüğü proje, Iğdır'daki camilerde Osmanlı sanatının izlerini yaşatmaya devam ediyor.

        Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine, 2 yıldır yürüttükleri projeye ilişkin vatandaşlardan yoğun şekilde olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde, camilerden gelen taleplere göre hareket ettiklerini belirten Karaca, "Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerimizin camilerimizde çizimini, restoresini sağlıyoruz. Eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte bu projeyi devam ettiriyoruz" dedi.

        Yaptıkları ilk çalışmalar beğenilince projeyi sürdürmeye karar verdiklerini aktaran Karaca, şöyle konuştu: "İlk çalışmadan sonra hem cami imamlarımızdan hem il müftülüğümüzden ve cemaatten bu anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Şu anda 21. camimizi inşallah restore etmeye çalışıyoruz. Bunu Iğdır il merkezi, ilçeler ve köylerimizde restore edilmemiş cami kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz."

        Camilerde gönüllü olarak çizim yapan geleneksel Türk sanatları öğretmeni Figen Duman Kumtepe ise proje kapsamında profesyonel ekibiyle Iğdır'daki camileri hem restore edip hem de sıfırdan kalemişi ve motiflerle süsleme yaptıklarını söyledi.

        Camilerde yaptıkları iş ve işlemleri anlatan Kumtepe, şunları kaydetti: "İlk önce camilerin restore edilmesi gerekiyorsa veya onarılması gereken desenleri onarıyoruz. Sıfırdan yapılacak camilere münhane, rumi, palmet gibi camilerde kullanılan desenleri orijinaline uygun şekilde tekrar yapıyoruz. Cemaatten çok güzel dönüşler alıyoruz. Genelde hocalarımız cumalarda bizim için dualar ediyor. Bizim için en güzel geri dönüş bu zaten."

        Iğdır merkez Nur Cami İmam Hatibi Çetin Yıldız, yapılan projenin camilere neşe, huzur ve güzellik kattığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hasanhan Köyü Cami İmam Hatibi Hasan Hüseyin Öztürk de "Çok memnun olduk, çok güzel olmuş. Cemaatimiz de beğendi. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı

        Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'ndeki caminin duvar boşluğunda ortaya çıkarılan 300 parçaya ayrılmış kağıt eserin sırrı çözüldü.(İHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu