Iğdır'da gönüllüler Osmanlı motiflerini camilere işliyor
Osmanlı'dan günümüze uzanan estetik miras, Iğdır'da gönüllülerin özverili çalışmalarıyla camilerde motiflerle yeniden hayat buluyor. Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, iki yıldır yürüttükleri projeye ilişkin vatandaşlardan yoğun şekilde olumlu geri dönüş aldıklarını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerimizin camilerimizde çizimini, restoresini sağlıyoruz. Eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte bu projeyi devam ettiriyoruz" dedi
Iğdır Gençlik Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Restore Edilmeyen Cami Kalmasın" projesi kapsamında, kentteki camilerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel motifler tekrar gün yüzüne çıkarılıyor.
Yaklaşık 2 yıldır devam eden projede, gönüllü eğitmen ve öğretmenlerden oluşan ekipler, talep doğrultusunda camileri tek tek ziyaret ederek hem bakım hem de süsleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Özellikle Osmanlı dönemine özgü münhane, rumi ve palmet motifler titizlikle işlenerek cami duvarlarına yeniden kazandırılıyor.
Yapılan işlemeler, camilerin iç mekanına estetik bir zenginlik katarken, geçmişin sanat anlayışını da bugüne taşıyor.
Gönüllülerin özveriyle sürdürdüğü proje, Iğdır'daki camilerde Osmanlı sanatının izlerini yaşatmaya devam ediyor.
Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine, 2 yıldır yürüttükleri projeye ilişkin vatandaşlardan yoğun şekilde olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde, camilerden gelen taleplere göre hareket ettiklerini belirten Karaca, "Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerimizin camilerimizde çizimini, restoresini sağlıyoruz. Eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte bu projeyi devam ettiriyoruz" dedi.
Yaptıkları ilk çalışmalar beğenilince projeyi sürdürmeye karar verdiklerini aktaran Karaca, şöyle konuştu: "İlk çalışmadan sonra hem cami imamlarımızdan hem il müftülüğümüzden ve cemaatten bu anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Şu anda 21. camimizi inşallah restore etmeye çalışıyoruz. Bunu Iğdır il merkezi, ilçeler ve köylerimizde restore edilmemiş cami kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz."
Camilerde gönüllü olarak çizim yapan geleneksel Türk sanatları öğretmeni Figen Duman Kumtepe ise proje kapsamında profesyonel ekibiyle Iğdır'daki camileri hem restore edip hem de sıfırdan kalemişi ve motiflerle süsleme yaptıklarını söyledi.
Camilerde yaptıkları iş ve işlemleri anlatan Kumtepe, şunları kaydetti: "İlk önce camilerin restore edilmesi gerekiyorsa veya onarılması gereken desenleri onarıyoruz. Sıfırdan yapılacak camilere münhane, rumi, palmet gibi camilerde kullanılan desenleri orijinaline uygun şekilde tekrar yapıyoruz. Cemaatten çok güzel dönüşler alıyoruz. Genelde hocalarımız cumalarda bizim için dualar ediyor. Bizim için en güzel geri dönüş bu zaten."
Iğdır merkez Nur Cami İmam Hatibi Çetin Yıldız, yapılan projenin camilere neşe, huzur ve güzellik kattığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Hasanhan Köyü Cami İmam Hatibi Hasan Hüseyin Öztürk de "Çok memnun olduk, çok güzel olmuş. Cemaatimiz de beğendi. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.