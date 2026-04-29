Camilerde yaptıkları iş ve işlemleri anlatan Kumtepe, şunları kaydetti: "İlk önce camilerin restore edilmesi gerekiyorsa veya onarılması gereken desenleri onarıyoruz. Sıfırdan yapılacak camilere münhane, rumi, palmet gibi camilerde kullanılan desenleri orijinaline uygun şekilde tekrar yapıyoruz. Cemaatten çok güzel dönüşler alıyoruz. Genelde hocalarımız cumalarda bizim için dualar ediyor. Bizim için en güzel geri dönüş bu zaten."