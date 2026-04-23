        Haberler Gündem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google Doodle oldu! 23 Nisan anlam ve önemi nedir?

        Google 23 Nisan'ı unutmadı! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google'a Doodle oldu!

        En popüler arama motorları arasında yer alan Google, ana sayfasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir doodle hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamlı gün, ulusal bayramlardan biridir. Peki, 23 Nisan anlam ve önemi nedir? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi, anlam ve önemine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:51 Güncelleme:
        Google, özel günleri tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşımaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk Bayrağı ve kırmızı beyaz balonlarla kutlayan Google, bu önemli günü tasarladığı doodle ile kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, 23 Nisan anlam ve önemi nedir, 23 Nisan'da ne oldu? İşte detaylar...

        23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.

        Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922′de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935′te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927′de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur.

        En son 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi.

        Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Ayrıca 1933′te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

        Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO’nun 1979′u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

        23 NİSAN ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

        23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!