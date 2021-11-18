Google, AFP'ye telif hakkı ödeyecek

AA

Google ve AFP, 5 yıllık anlaşma imzaladı. Bu kapsamda teknoloji firması, AFP'nin ürettiği içerikleri ve haberleri kullanması halinde Fransız Rekabet Kurumunun belirlediği çerçevede ajansa ödeme yapacak.

AFP Genel Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Fabrice Fries, yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ülkelerini ve ajansın yayın yaptığı tüm dilleri kapsadığını belirtti.

Anlaşmanın uzun süren bir "mücadelenin" neticesinde imzalandığını vurgulayan Fries, bu sayede diğer platformlarla da buna benzer anlaşmalar imzalayabileceklerini kaydetti.

Google Fransa Genel Direktörü Sebastien Missoffe da yaptığı açıklamada, AFP ile yapılan anlaşmanın Fransa'da haber ajansları ve basın kuruluşlarıyla ortak bir zeminde buluşma isteklerini gösterdiğini ifade etti.