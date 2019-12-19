"Daha çok kazanan daha çok çalışmalı"

Google çöktü mü, neden açılmıyor? şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Konya'da etkili olan Google erişim sorunu dünyada yaklaşık 23 ülkede aktif olarak hissediliyor. İşte Google erişim sorununa dair detaylar...

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en büyük arama motoru Google'da erişim sorunu yaşanıyor. Habertürk Teknoloji editörü Necdet Çalışkan'ın haberinde göre yaşanan sorunun internet altyapısından veya DDoS benzeri bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı öğrenildi. Türkiye'nin Google servislerine erişememesine neden olan sorunun doğrudan Google sunucularından kaynaklandığı gözleniyor.

GOOGLE ERİŞİM SORUNU

Google'a erişimde Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, ABD, Sırbıstan ve 18 ülkede sorunu yaşanıyor. Türkiye'de ise erişim sorunu özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Konya'da illerinde etkisini gösteriyor. Ayrıca YouTube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çalışmıyor.