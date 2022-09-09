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Haberler Teknoloji Google'da yeni dönem kalkıyor! Kullanıcılar daha fazla maruz kalacak
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Google'da yeni dönem! Kullanıcılar daha fazla maruz kalacak

Google'ın getireceği yeni düzenlemeler, reklam engelleyen uzantıları doğrudan etkileyecek. Reklam engelleyen uzantıların birçoğu, güncelleme sayesinde devre dışı kalacak ve kullanıcılar, daha fazla reklamla karşılaşacak.

Google'da yeni dönem kalkıyor! Kullanıcılar daha fazla maruz kalacak

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google Chrome, yapacağı yeni düzenlemeler ile reklam engelleyen uzantıları etkileyecek bir hazırlık yaptığını duyurdu.

2023 yılında yapılacak güncellemede şu anda kullanılan Manifest v2 (MV2) isimli API için destek sonlanacak. Uzantılar, Manifest 3'e taşınacak.

GOOGLE ZARARLI YAZILIMLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK

Bu güncellemenin ilk amacı, kullanıcıları istismar eden uzantıları engellemek. Ancak yapılacak güncelleme, reklam engelleyici uzantıları da etkileyecek.

Google, bunu yaparken kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan koruyacağını ve çoğu kullanıcının bunu hissetmeyeceğini düşünüyor.

KULLANICILAR DAHA FAZLA REKLAMLA KARŞILAŞACAK

Böylece, Google'ın yeni yazılım güncellemesiyle kullanıcılar zararlı içeriklerden korunsa da daha fazla reklama maruz kalacak.

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