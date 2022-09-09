Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google Chrome, yapacağı yeni düzenlemeler ile reklam engelleyen uzantıları etkileyecek bir hazırlık yaptığını duyurdu.

2023 yılında yapılacak güncellemede şu anda kullanılan Manifest v2 (MV2) isimli API için destek sonlanacak. Uzantılar, Manifest 3'e taşınacak.

GOOGLE ZARARLI YAZILIMLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK

Bu güncellemenin ilk amacı, kullanıcıları istismar eden uzantıları engellemek. Ancak yapılacak güncelleme, reklam engelleyici uzantıları da etkileyecek.

Google, bunu yaparken kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan koruyacağını ve çoğu kullanıcının bunu hissetmeyeceğini düşünüyor.

KULLANICILAR DAHA FAZLA REKLAMLA KARŞILAŞACAK

Böylece, Google'ın yeni yazılım güncellemesiyle kullanıcılar zararlı içeriklerden korunsa da daha fazla reklama maruz kalacak.