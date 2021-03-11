Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Google'dan Astor Piazzolla'ya Doodle sürprizi! Astor Piazzolla kimdir? Astor Piazzolla'nun mesleği ne?

Astor Piazzolla, Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olarak tüm dünyaya nam salmıştır. Arama motoru Google ünlü müzisyen Astor Piazzolla'ya özel bir doodle hazırladı. İşte Astor Piazzolla'nın hayatı ve doodle sürprizi...

Google'dan Astor Piazzolla'ya Doodle sürprizi! Astor Piazzolla kimdir? Astor Piazzolla'nun mesleği ne?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 11 Mart 2021 tarihine özel Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu Astor Piazzolla'ya özel doodle yayınladı. İşte Astor Piazzolla ile ilgili bilgiler ve biyografisi

ASTOR PIAZZOLLA KİMDİR?

Astor Pantaleón Piazzolla, (d. 11 Mart 1921, Mar del Plata - ö. 4 Temmuz 1992, Buenos Aires),Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu.

Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda (!) kalacaktı. Ama o kendini müziğiyle kurtardı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.

1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.

4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te öldü.

Albümleri

Adiós Nonino (1960)
Tiempo Nuevo (1962)
La Guardia Vieja (1966)
ION Studios (1968)
María de Buenos Aires (1968)
Roma (1972)
Libertango (1974)
Reunión Cumbre (Summit) (1974) Gerry Mulligan ile birlikte
With Amelita Baltar (1974)
Buenos Aires (1976)
Il Pleut Sur Santiago (1976)
Suite Punta del Este (1982)
Concierto de Nácar (1983)
SWF Rundfunkorchester (1983)
Live in Wien Vol.1 (1984)
Enrico IV (1984)
Green Studio (1984)
Teatro Nazionale di Milano (1984)
El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)
Tango: Zero Hour (1986)
The New Tango (1987) Gary Burton ile birlikte
Sur (1988)
La camorra (1989)
Hommage a Liège: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia del Tango (1988) Liège Philharmonic Orchestra ile Leo Brouwer yönetiminde.
Bandoneón sinfónico (1990)
The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado) (1991)
Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte
Original Tangos from Argentina (1992)
The Central Park Concert 1987 (1994)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"UYAN!" Son dakika: Hırsız, soygun için girdiği evde uyuya kaldı
GÜNDEM"Yorganın altında içim geçmiş!" Uyuyan hırsız!
İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı yakalandı
GÜNDEMSahte parayla cep telefonu almak istediler: 6 gözaltı
Sahte sertifika şebekesine operasyon
GÜNDEMSahte sertifika şebekesine operasyon
DONUYORUZ| Kar, yağmur, fırtına! HAVA DURUMU 11 Mart: 12 derece birden düşecek
GÜNDEMHava durumu: Kar, yağmur, fırtına!
Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
GÜNDEMSalih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı ...
Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEMMaden işçisi silahlı saldırıda öldürüldü
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
GÜNDEMİzmir'de 30 kilometrelik kovalamaca: 1 gözaltı
Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
GÜNDEMÇöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
Mi'raciye geleneği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatıldı
GÜNDEMAyasoyfa'da 100 yıllık gelenek yaşatıldı
İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'e sert tepki: Sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz
GÜNDEMAltun'dan Akşener'e sert tepki!