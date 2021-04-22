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Dünya Günü 2021 nedir, nasıl ortaya çıktı? Google'dan Dünya Günü 2021'e özel doodle

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 22 Nisan tarihine özel "Dünya Günü 2021" adlı doodle ana sayfasında yayınladı. İlk olarak Ulusal UNESCO Dünya Konferansında ortaya çıkan Dünya Günü fikri çevreci bir hareketi vurguluyor.

Dünya Günü 2021 nedir, nasıl ortaya çıktı? Google'dan Dünya Günü 2021'e özel doodle

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ 2021'E ÖZEL DOODLE

DÜNYA GÜNÜ 2021 MESAJLARI

Yaşanabilir bir dünyada nice yaşlara güzel ve yaşlı dünya!

Bugün Dünya Günü. Yaşlı ve yorgun dünyamızın doğum günü. Bir anne şefkati ile bizi bağrında koruyan mavi yuvamızın daha nice seneler doğum gününü kutlama istiyorsak O'nu koruyalım. Doğal dengesini hırslarımızla bozmayalım.

Çevreye duyarlı herkesi, yaşlı dünyamızın doğum gününde, ülkemizin eşi benzeri olmayan yeşilini, doğal güzelliklerini, sadece ülkemize özgü yüzlerce çeşit bitki ve hayvandan oluşan biyolojik zenginliğini, verimli topraklarını ve su kaynaklarını korumaya davet ediyoruz.

Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.

Dünyanın doğum gününde; bu karamsar tablonun dışında ve bu tabloyu değiştirmek için, dünyanın dört bir yanındaki “ötekilerle” birlikte dünyamıza, ülkemize, yaşama ve geleceğimize sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Güzel bir dünya, mutlu insanlar için çevremizi korumada tüm insanlar ile birlikte bir dayanışma örneği sergileyip el birliği yapalım. Doğaya, çevreye dolayısı ile dünyamıza zarar verecek olan tüm uygulamalara karşı çıkalım. Bu dünya hepimizin ve başka bir dünya da yok.

Dünyamızı korumak adına, bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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