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Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler

Dünyaca ünlü arama motoru Google, yılbaşı gecesine özel yeni bir Doodle yayınladı. Büyük ilgi çeken Doodle ile ilgili bilgiler ve uzun yıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan yılbaşı gecesine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

    Ülkemizde Miladi takvim olarak da bilinen Gregoryen takviminde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılıyor. Dünyanın en popüler arama motoru Google, yılın son günü kullanıcılarına yeni yıl sürprizi yaptı ve Google 2023 yılbaşı için Doodle yayınladı! 
  • Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

    YILBAŞI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? 

    Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.
  • Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

    Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.
  • Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

    2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ 

    Tarih Gün Tatil

    1 Ocak Pazar Yılbaşı

    21 Nisan - 23 Nisan Cuma - Pazar Ramazan Bayramı

    23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

    1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü

    19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi Kurban Bayramı
  • Google'dan yılbaşına özel doodle! İşte 2022 yılbaşı gecesi Doodle ile ilgili bilgiler! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

    15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı

    30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı

    29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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