Google GPS üzerinden evlenme teklifi etmek için 7 bin kilometre seyahat etti
2008 yılında, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen Yassan, 7 bin kilometrelik bir seyahatin ardından, Google GPS verilerini kullanarak "Benimle evlen" yazdı.
2008'de, Tokyo'da yaşayan Yassan Takahashi, kız arkadaşı Natsuki'ye evlilik teklif etmeye karar vermişti. Ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyordu.
Sonra bir gün GPS sanatına rastladı. GPS sanatı; önceden belirlenmiş bir rota boyunca GPS cihazıyla seyahat ederek, büyük ölçekli bir çizim oluşturma eylemidir.
Yassan, bu fikrin kendi özel teklifi için harika bir yol olduğunu düşündü. Haziran ayında işinden istifa ettikten sonra Hokkaido Adası'ndan, Kagoshima kıyılarına kadar titizlikle planladığı bir yolculuğa çıktı.
Yassan o zamana kadar Tokyo'nun dışına çıkmamıştı ve seyahati boyunca o zamana kadar sadece kitaplardan okuduğu her şeyi kendi gözüyle görme fırsatı yakaladı. Seyahatinde deprem, soğuk ve yağmur gibi zorlu zamanlar da vardı ama bunlar Yassan'ı yıldırmadı.
Aradan geçen altı ay ve katedilen 7 bin 163 kilometrenin ardından Yassan, Google GPS verilerini yükleyerek "Benimle evlen" yazısını tamamladı. Bu devasa yazı Yassan'a, 'Tarihin en büyük GPS çizimi' dalında Guinness Dünya Rekoru getirdi.
Büyük bir hassasiyet ile yapılan evlilik teklifi, "Evet" cevabı ile başarılı bir şekilde tamamlandı ve çiftin romantik hikâyesi, internette yerini aldı.
Haber ve fotoğraflar Google Hikâyelerden alınmıştır.