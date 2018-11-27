ABD’de 2003 yılından bu yana Los Angeles Filarmoni Orkestrası'na ev sahipliği yapan Walt Disney Konser Salonu (WDCH) makine öğrenimi, yapay zekâ ve sanatın ilginç bir buluşmasına sahne oldu.

Bu yıl kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayan Los Angeles Filarmoni Orkestrası’nın bir asırlık ömrünü kutlamak için sanatçı 1985’te İstanbul’da doğan görsel ve işitsel medya sanatçısı Refik Anadol ile Google’ın Arts & Culture ekibi ve Google’ın makine öğrenimi programı geçmişten esinlenip, gelecekte ne olacağını “hayal etmek” için işbirliği yaptı.

Google mühendisleri ile birlikte Refik Anadol, geçmiş performansların ses ve fotoğraf kayıtlarından, program bilgilerinden oluşan 45 terabaytlık Los Angeles Filarmoni Orkestrası’nın tarihi arşivini yorumlamak için makine öğrenimini kullandı. Çoklu makine öğrenimi algoritmalarını kullanılarak, resimlerdeki kalıpların tanımlandığı çalışmada geçmiş bestelerden “hayaller” yaratıldı.

YAPAY ZEKÂ İLE GÖRSEL ŞOV

40 bin saatlik ses kaydının görselleştirilmesi için geliştirilen ses tarayıcı aracını kullanan Refik Anadol ve ses tasarımcıları Kerim Karaoğlu ve Robert Thomas, geçmiş verilerden hareketle “Walt Disney Konser Salonu Düşleri” (WDCH Dreams) adı verilen ve görsel anlatıma eşlik eden bir müziği yapay zekâ ile canlandırdılar.

12 dakikalık görsel bir sunum şeklinde hazırlanan bu sanat eserleri, Ekim 2019’a kadar Walt Disney Konser Salonu’ndaki Ira Gershwin galerisinde interaktif bir sergi şeklinde sunulacak. Konser salonunun dış yüzeyinde de görsel bir şov olarak sunulacak olan yapay zekânın bu ‘düşleri’ne ayrıca Google Arts & Culture’ın iOS ve Android cihazlar için geliştirilen mobil uygulaması üzerinden de erişilebilecek.

İşte o çalışma...

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