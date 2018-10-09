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Google Plus güvenlik açığı nedeniyle kapanıyor

Google’ın 2011 yılında kurduğu sosyal ağı Google+ tarih oluyor. ABD’li teknoloji devi Google, “Kullanıcılarının yüzde 90’ı 5 saniye bile geçirmiyor” açıklaması yaparak duyurduğu olayın, aslında 7 ay önce yaşanan güvenlik açığından kaynaklandığı ortaya çıktı.

09.10.2018 - 09:21 | Güncelleme:  

İnternet devi Google’ın sosyal ağ platformu Google+ (Google Plus) ortaya çıkan güvenlik açığının ardından kapatılıyor. Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin son kullanıcılara yönelik olan bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcıları bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesinin ortaya çıkmasının ardından kapatma kararı aldı.

Google resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirterek, bu durumdan 500 bin kullanıcının etkilendiğini duyurdu.

'5 SANİYE ANCAK GEÇİRİYORLAR'

Wall Street Journal gazetesi, şirket içi bir yazışmaya dayanarak, Google'ın bu durumdan bu yılın Mart ayında haberdar olduğunu ancak bunu kamuoyuna açıklamadığını yazdı.

Google’ın resmi açıklamasında ise yaşanan bu olayın kamuoyuna açıklamayı gerektirecek kadar ciddi olmadığı belirtildi.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurdu.

Bugüne kadar Google+'ın kullanımıyla ilgili bilgileri paylaşmamayı tercih eden Google, kapanma kararı açıklamasında, Google+ kullanıcılarının platformu çok az kullanıp çok az etkileşime girdiği, kullanıcıların yüzde 90'ının uygulamada ortalama sadece 5 saniye vakit geçirdiği bilgisi de verdi.

HİSSELERİ DE ETKİLENDİ

Bireysel kullanıcılar için kapatılacak olan Google+, şirketlere özel olarak ise hizmet vermeye devam edecek. Google+ 2011 yılında Facebook'a rakip olma amacıyla kurulmuş ancak proje Facebook karşısında başarısız olmuştu.

Kullanıcıların Google ve Gmail hesaplarına entegre olarak aktif hale getirilen Google+’da 2 milyarı aşkın kullanıcının profili yer alıyordu. Resmi açıklama ardından Google'ın çatı şirketi Alphabet’in ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 1’e yakın düşüşle kapandı.

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