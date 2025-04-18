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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google’a reklam teknolojisinde yasa dışı tekel suçlaması - Teknoloji Haberleri

        Google’a reklam teknolojisinde yasa dışı tekel suçlaması

        ABD'de bir hakim, Google'ın çevrimiçi reklam teknolojisi pazarlarında yasa dışı tekel kurduğuna hükmetti. Karar, teknoloji devinin reklam işinin bölünmesine yol açabilir ve Google'a ağır bir darbe vurabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:30
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        Google'a yasa dışı tekel suçlaması
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        ABD’nin Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde görev yapan Hakim Leonie Brinkema, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın çevrimiçi reklam teknolojisi pazarlarında yasa dışı tekel kurduğuna karar verdi. 17 Nisan 2025 Perşembe günü açıklanan karar, Google’ın yayıncı reklam sunucuları ve reklam borsaları pazarlarında hakimiyetini kötüye kullandığını belirtiyor. Bu karar, Google’ın ikinci kez yasa dışı tekel suçlamasıyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor ve şirketin reklam teknolojisi işinin parçalanmasını talep eden ABD Adalet Bakanlığı için önemli bir zafer. Karar, rekabeti yeniden sağlamak için Google’ın iş modelinde köklü değişiklikler gerektirebilir.

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        GOOGLE’IN REKLAM TEKNOLOJİSİ HAKİMİYETİNE DARBE

        Hakim Brinkema’nın kararı, Google’ın yayıncı reklam sunucuları ve reklam borsaları pazarlarında “bilinçli olarak tekel gücünü elde ettiği ve sürdürdüğü” yönünde. Yayıncı reklam sunucuları, web sitelerinin dijital reklam envanterlerini yönetmek için kullandığı platformlar, reklam borsaları ise alıcılar ile satıcılar arasında köprü görevi görüyor. Bu teknolojiler, haber yayıncıları ve diğer çevrimiçi içerik sağlayıcıları için hayati önem taşıyor. Brinkema, bu sistemlerin internetin “can damarı” olduğunu vurgulayarak, Google’ın rekabeti engelleyici uygulamalarının rakiplerin rekabet etme şansını elinden aldığını, yayıncılara zarar verdiğini ve tüketicilerin açık webdeki bilgiye erişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

        Bu, Google’ın yasa dışı tekel suçlamasıyla karşılaştığı ikinci dava. Daha önce çevrimiçi arama motoru pazarındaki hakimiyeti nedeniyle benzer bir karar alınmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı, Google’ın reklam veren ağlarında tekel kurduğuna dair ayrı bir iddiayı ispatlayamadı.

        SIRADA NE VAR: PARÇALAMA MI GELİYOR?

        Karar, Google’ın rekabeti yeniden sağlamak için hangi adımları atması gerektiğini belirleyecek ayrı bir duruşmanın önünü açıyor. Adalet Bakanlığı, Google’ın reklam sunucusu ve borsasını içeren Google Ad Manager’ı satmasını talep ediyor. Reuters’ın Eylül 2024’te bildirdiğine göre, Google daha önce Avrupa’daki antitröst düzenleyicilerini yatıştırmak için reklam borsasını satmayı değerlendirmişti. Henüz planlanmayan bu duruşma, Google’ın iş yapısını kökten değiştirebilecek yaptırımlara yol açabilir.

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        ABD Başsavcısı Pamela Bondi, kararı “dijital kamusal alanda Google’ın tekelleşmesini durdurma mücadelesinde tarihi bir zafer” olarak nitelendirdi. Bondi, “Adalet Bakanlığı, teknoloji şirketlerinin ifade özgürlüğü ve serbest piyasalar üzerindeki tecavüzlerine karşı Amerikan halkını korumak için cesur yasal adımlar atmaya devam edecek” dedi. Google ise karara itiraz edeceğini açıkladı. Şirketin düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, Google’ın yayıncı araçlarının “basit, uygun fiyatlı ve etkili” olduğunu savunarak, yayıncıların bu araçları gönüllü olarak tercih ettiğini söyledi. Kararın ardından Google hisseleri %1,4 değer kaybetti, ancak uzmanlar şirketin finansal kaybının sınırlı olacağını öngörüyor.

        BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

        Running Point Capital’in baş yatırım sorumlusu Michael Ashley Schulman, kararı Google ve teknoloji sektörü için “büyük bir dönüm noktası” olarak tanımladı. Schulman, ABD mahkemelerinin antitröst davalarında “agresif yapısal çözümler” uygulamaya istekli olduğunu belirtti. Bu durum, Amazon ve Meta gibi entegre ekosistemlere sahip diğer teknoloji devleri için düzenleyici riskleri artırabilir. Meta, sosyal ağlardaki tekel suçlamasıyla Federal Ticaret Komisyonu’nun açtığı davada yargılanırken, Amazon çevrimiçi perakende pazarındaki hakimiyeti, Apple ise akıllı telefon pazarındaki tekel iddialarıyla karşı karşıya.

        Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, kararı “tüketiciler, küçük işletmeler ve içerik oluşturucular için büyük bir zafer” olarak nitelendirerek, dijital pazarlarda daha fazla yenilik ve düşük fiyatlar getireceğini savundu.

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        GOOGLE’IN TARTIŞMALI TAKTİKLERİ

        2024’te üç hafta süren duruşmalarda, Adalet Bakanlığı ve bir grup eyalet, Google’ın klasik tekel oluşturma taktikleri kullandığını iddia etti. Bunlar arasında rakipleri satın alarak ortadan kaldırma, müşterileri kendi ürünlerini kullanmaya zorlama ve çevrimiçi reklam pazarındaki işlemleri kontrol etme yer alıyordu. Brinkema, Google’ın reklam borsasını reklam sunucusuna bağlayarak ve yayıncıların çıkarlarına aykırı politikalar uygulayarak yasa dışı davranıldığını doğruladı. Ancak, Google’ın satın almalarının yasa dışı olduğuna dair iddiaları reddetti.

        Google, davanın geçmişe odaklandığını ve Amazon, Comcast gibi rakiplerle rekabeti göz ardı ettiğini savundu. Şirket, araçlarının rakip ürünlerle uyumluluğunu artırdığını öne sürdü, ancak Brinkema bu savunmaları yetersiz buldu ve yayıncılar ile tüketicilere verilen zararı vurguladı.

        İKİ PARTİLİ ANTİTRÖST BASKISI

        Dava, antitröst yaptırımlarının iki partili desteğini ortaya koyuyor. Google’a yönelik davalar, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler döneminde, özellikle Donald Trump’ın ilk ve ikinci başkanlık dönemlerinde devam etti. Google, önümüzdeki hafta Washington’da başka bir mahkemede, Adalet Bakanlığı’nın Chrome tarayıcısını satması ve arama motoru hakimiyetini sona erdirmesi talebiyle yargılanacak.

        Google, itirazlar ve olası satışlarla karşı karşıya kalırken, bu karar, büyük teknoloji şirketlerinin kontrolsüz hakimiyet döneminin sonuna işaret edebilir.

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